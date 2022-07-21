Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, житель Одеси організував схему незаконного перетину кордону громадянами України призовного віку. Він займався пошуком через знайомих тих, хто бажає виїхати у напрямку Молдови. Потім своїх “клієнтів” він переправляв на власному пасажиро-вантажному мікроавтобусі, у прихованій його частині.

Правоохоронці затримали чоловіка під час спроби переправити через кордон двох чоловіків за більше ніж 13 тисяч доларів.

Нагадаємо, що чоловіки призовного віку не можуть виїжджати за межі України, допоки в державі триває повномасштабна війна проти РФ і введено воєнний стан.

Натомість раніше повідомлялося про те, що чоловікам з IT-індустрії можуть дозволити виїжджати за кордон під час воєнного стану, оскільки більшість компаній зуміли не лише не знизити темпи ведення бізнесу, а й залучити нових клієнтів, трохи більш ніж половина компаній очікують на зростання свого бізнесу навіть за умов війни.