Російські громадяни, що проживають на території України, позбуваються паспортів РФ, які стали для них непотребом. Здебільшого вони виступають проти дій РФ в Україні.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань України.

Зазначається, що ДБР системно займається перевіркою громадян РФ, які перебувають в Україні, щодо можливої причетності до діяльності диверсійно-розвідувальних груп. Здебільшого росіяни засуджують дії країни-агресорки в Україні. Щодня збільшується кількість громадян РФ, які вирішили позбутися своїх паспортів.

Зокрема, повідомляється про 45-річну мешканку Одещини, яка переїхала з Воркути до України в 1995 році та до цього часу працює медичною сестрою в міській лікарні. Жінка одружена з українцем та виховує двох дітей.

Вона зауважила, хоча і є громадянкою РФ, вона майже все життя — близько 30 років — живе в українському місті Ізмаїл. Мешканка Одещини наголошує, що любить Україну та вважає її Батьківщиною.

Знищуючи російський паспорт, вона додала, що не підтримує дії РФ в Україні та позбувається непотрібного документу на знак протесту.