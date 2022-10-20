Мешканці Харкова можуть отримати інформацію про стан свого будинку через чат-бот "Харків - твій дім".

Про це повідомила Харківська міська рада.

З обласного центру виїхало близько 700 тисяч жителів. Відтак харків’яни можуть дізнатися про стан свого будинку онлайн. Також люди можуть ухвалити рішення щодо повернення додому.

На сьогодні чат-ботом встигли скористатися майже 425 тисяч разів.

Зазначено, що внаслідок російського повномасштабного вторгнення у Харкові було пошкоджено 5 100 будівель. Близько 1 300 об’єктів зруйновано через прямі влучання снарядів і ракет. З цього числа 900 – багатоквартирні будинки.

Директор Департаменту житлово-комунального господарства Віталій Мірошник додав, що міська рада працює над тим, щоб підготувати місця для тимчасового обігріву. Зокрема, щоб забезпечити мобільними наметами ДСНС.

У Харкові нині облаштовують найпростіші укриття. У випадку пошкодження критичної інфраструктури у них зможуть зігрітися харків’яни.

“Напрацювання робочої групи передадуть органам місцевого самоврядування та органам центральної виконавчої влади для вирішення проблем, які стосуються подолання наслідків російської агресії, відновлення громад і забезпечення мешканців системами життєзабезпечення та базовими послугами”, — зазначено у повідомленні.