У Харкові розпочав роботу стаціонарний Центр допомоги врятованим, що надає підтримку постраждалим від бойових дій та різного роду насильства під час війни. З осені 2022 року на Харківщині працює мобільний Центр допомоги врятованим. Станом на липень 2023 року до мобільного центру в Харкові звернулися 1192 людини, 52% з яких є внутрішньо переміщеними особами (ВПО).

«З минулого листопада мобільний Центр допомоги врятованим надав підтримку сотням українців та українок, постраждалим від різного роду насильства під час війни, у Куп’янську, Балаклії, Вовчанську та інших населених пунктах Харківщини. Сьогодні, разом із партнерами, ми запускаємо стаціонарний центр у Харкові, щоб охопити ще більше громадян, які потребують психологічної, юридичної та інформаційної підтримки від держави», — зазначає Ольга Стефанішина, Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Центри допомоги врятованим надають безоплатну та конфіденційну соціально-психологічну підтримку в 11 українських містах. До фахівців центрів можна звернутися для отримання інформації щодо гуманітарної та медичної допомоги, соціальних виплат, пошуку тимчасового житла та роботи, влаштування дітей у навчальні заклади, розв’язання юридичних питань внутрішньо переміщених осіб (ВПО), отримання та відновлення будь-яких документів тощо.

«До Центру допомоги врятованим звертаються як жінки, так і чоловіки різного віку, які зазнали негативних впливів війни за психологічною допомогою, правовою підтримкою, соціальними послугами, гуманітарною допомогою, пошуком тимчасового прихистку тощо. Відкриття ЦДВ у Харкові є відповіддю держави на існуючі потреби громадян в отриманні допомоги, адже запит на неї у місті та області є досить великим»., — наголошує Катерина Левченко, Урядова Уповноважена з питань гендерної політики в Україні.

Також Центри допомоги врятованим у Харкові та інших українських містах надають психологічну підтримку постраждалим із посттравматичним синдромом, зокрема тим, хто постраждав від сексуального насильства під час війни.

«Війна зштовхнула нас зі складною реальністю. І збільшення рівня насильства — це один з її проявів. Ми знаємо про потерпілих від сексуального та іншого типу насильства. І тому ми зобов’язані надати їм відповідну професійну допомогу. У цьому центрі увага приділятиметься жінкам, чоловікам та дітям, зокрема тим, які пережили насильство. Наша місія — забезпечити їм необхідну підтримку та допомогу у подоланні травм та у їхньому відновленні. Тут працюватимуть висококваліфіковані спеціалісти, які зрозуміють і допоможуть. Дякую, що приєдналися до нашої спільної місії. Разом ми допоможемо», — говорить Хайме Надаль, представник Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA).