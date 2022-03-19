Про це повідомляє CNN з посиланням на коментар майора “Азова” Дениса Прокопенко.
“Зазвичай Маріуполь весь день і ніч перебуває під обстрілом. Іноді 30 хвилин тиші, але потім місто знову атакують з танків, артилерії, залпових ракет та літаків, як бомбардувальники, так і гелікоптери”, – зазначив він.
Люди неохоче залишають свої підземні притулки навіть для того, щоб отримати найнеобхідніше. Вони намагаються пити менше води та їсти менше їжі. За його словами, один із небагатьох випадків, коли люди залишають притулок — це приготування гарячої їжі.
“Люди готують їжу на вулицях, ризикуючи життям під безперервними обстрілами та бомбардуваннями. На вулиці мінус 5 градусів тепла”, – зауважив Прокопенко.
Також основні послуги, такі як газ, світло та вода, відключені. Тіла залишаються лежати на вулиці, тому що або нема кому їх забрати, або просто надто небезпечно намагатися. Прокопенко сказав, що точної кількості загиблих ніхто не знає.
“Деякі люди поховані під зруйнованими будівлями, поховані живцем”, – сказав майор.
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