Населення Донбасу намагається саботувати вказівки загарбників та уникає співпраці з окупантами.

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

У повідомленні йдеться про те, що російські окупаційні війська щодня зазнають військових невдач та втрат живої сили. Також населення окупованих територій, зокрема, Донбасу, намагається саботувати вказівки окупантів та уникати співпраці з ними.

Після того, як українські захисники розгромили декілька підрозділів, до складу яких входили примусово мобілізовані мешканці Донбасу, чоловіки, що проживають на територіях ОРДЛО, відмовляються воювати в Збройних силах Росії.

Також повідомляється, що до адміністрацій на тимчасово окупованих територіях прийшла вказівка з Москви щодо проведення заходів із підняття бойового духу окупантів у військових підрозділах та серед населення тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Пропагандисти РФ, яких завезли на території ОРДЛО, організовують концерти, створюють музеї “бойової слави” та знімають агітаційні ролики й фільми.

“Нещодавно в так званому “МВД ДНР” відкрилася виставка “Нацизм на Украине”. Як завжди бездарно окупанти намагаються видати предмети часів Другої світової війни, як особисті речі сучасних захисників України”, — зауважує ГУР.