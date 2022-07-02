Мешканці затопленого села Демидів, яке врятувало Київ від окупації, вимушені самотужки відкачувати воду, попри обіцянки влади

25 лютого 2022 року, українські захисники підірвали міст через річку Ірпінь, щоби не допустити прорив російських окупаційних військ до Києва. Також вони підірвали дамбу на в'їзді до села Демидів у селі Козаровичі. Унаслідок чого річка вийшла з берегів та затопила Демидів. У квітні українці відновили контроль над населеним пунктом, звільнивши його з окупації, проте наслідки підірву дамби влада так і не ліквідувала. Наразі мешканці села вимушені самотужки збирати копійки на помпи та дизельне паливо, щоби врятувати селище.

Про це повідомляє фотокореспондент #Букв із місця подій.

Кілька вулиць у Демидові й досі залишаються частково затопленими, городи та колодязі стоять у воді, фруктові дерева гниють, у будинках постійно сирість на підлозі та стінах. Мешканці села зазначили, що почала з’являтися чорна пліснява. Втім, від влади чутно лише обіцянки про відновлення дамби в Козаровичах.

У квітні голова КОВА Олександр Павлюк, заявив, що фахівці впроваджували комплекс заходів для ліквідації підтоплення. На захисних дамбах у селищі Демидів встановили потужну помпову станцію. Також до роботи залучали три помпові станції місцевих мешканців. Це дозволило знизити рівень води в заплаві річки Ірпінь. За його словами, тоді за три дні роботи вода відійшла від будинків близько на 10 метрів. Втім, роботи не завершені. Відповідні органи планують закінчити звільнити село від води, орієнтовно, до 1 серпня.

За словами місцевих, майже всі мешканці Демидова — люди похилого віку, які змушені самотужки знаходити помпи та збирати кошти зі своїх пенсій на дизельне паливо, щоби трохи відкачати воду.

Також 29 червня в селі вибухнув міст. Згодом голова Димерської громади Підкурганний повідомив, що за попередньою інформацією замінований міст у Демидові здетонував через влучання блискавки. Проте місцеві над цією версією “сміються”. Водночас бійці територіальної оборони нікого не підпускають до мосту, ані цивільних, ані журналістів. За їхніми словами, наразі триває слідство.

Голова Вишгородської районної військової адміністрації Олексій Данчин сказав, що поки що транспортне сполучення між Вишгородською, Димерською та іншими громадами відбувається за допомогою старого аварійного мосту. Рух через нього обмежено. Пропускають тільки швидкі, поліцію, пожежні машини, хліб. Повноцінне сполучення планують відновити за три тижні.





















Мешканці затопленого села Демидів, яке врятувало Київ від окупації, вимушені самотужки відкачувати воду, попри обіцянки влади // 11 фото