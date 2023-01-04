У Чернігівській області судитимуть місцевого мешканця за співпрацю зі спецслужбами Республіки Білорусь, зловмисник повідомив сторонній особі місце дислокації підрозділів ЗСУ.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Під час розслідування було встановлено, що обвинувачений, будучи військовослужбовцем Сил територіальної оборони, на початку серпня 2022 року повідомив сторонній особі, яка планувала перетнути кордон у напрямку Республіки Білорусь, місце дислокації підрозділів Збройних сил України та мобільні номери представників територіальної оборони.

Зрадник рекомендував надати ці відомості співробітникам спецслужб РБ для уникнення відповідальності за незаконний перетин кордону.

Відтак, Чернігівською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за підбурювання до державної зради, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 111 КК У країни).

Варто зазначити, що нещодавно чотирьох агентів РФ з Донецької області засудили від шести до восьми років позбавлення волі. Російські поплічники збирали дані про підрозділи Сил оборони й об’єкти критичної інфраструктури у прифронтових районах регіону.

Агенти збирали інформацію про базування та переміщення українських військ на Бахмутському і Краматорському напрямках. Вони інформували росіян про технічний стан енергогенеруючих об’єктів, по яких ЗС РФ завдавали ракетних ударів.

Поплічників викрито у результаті спецоперації СБУ на території Донецької області. Проти агентів знайдено неспростовні докази вини. Суд призначив їм від шести до восьми років позбавлення волі, оскільки вони співпрацювали зі слідством.