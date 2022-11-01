До 5 років за ґратами засуджено мешканця міста Дніпро, який передавав російським загарбникам дані про переміщення Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За публічним обвинуваченням прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури суд визнав винним та засудив до 5 років позбавлення волі місцевого жителя – за несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних сил України та інших українських збройних формувань.

Прокурори в суді довели, що чоловік за допомогою листування у месенджері Telegram передавав адміністраторам проросійських каналів у соціальних мережах відеозаписи з дислокацією підрозділів Нацгвардії, переміщення ЗСУ та військової техніки на території міста Дніпро.

Також нещодавно розвідники Служби безпеки України запобігли серії диверсій на об’єктах залізничної інфраструктури на півдні України. Так, в Одеській області спецслужбовці затримали російського агента, який намагався влаштувати підрив. Серед вилученого у зловмисника — понад 3 кг тротилу, протитанкова міна і підривачі.

Він збирав розвіддані про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів на окремих ділянках Одеської залізниці. Отриману інформацію планував передати військовій розвідці РФ для підготовки вибухів на основних логістичних шляхах Сил оборони на південному напрямку. Зловмисник встановив поблизу залізничної колії дві дистанційні фотопастки.