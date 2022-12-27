Мешканця Коростеня судитимуть за передачу даних про розташування військової частини ЗСУ росіянам

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.
За даними слідства, чоловік в одній із соцмереж налагодив зв’язок з представником військової розвідки РФ. Він отримав завдання повідомляти місця розташування блок-постів та дислокації військових об’єктів.
За час так званої “співпраці”, підозрюваний передав своєму куратору скріншоти із зазначеним місцем знаходження блок-постів і військової частини ЗСУ на території району. Окрім цього, він передав координати стратегічного об’єкта оборонної промисловості.
Раніше стало відомо, що колишньому поліцейському з Лиману (Донецька область) оголосили підозру. Під час окупації населеного пункту він перейшов на бік російських військових.
Довідка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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