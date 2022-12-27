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Мешканця Коростеня судитимуть за передачу даних про розташування військової частини ЗСУ росіянам

До суду скерували обвинувальний акт щодо жителя Коростеня на Житомирщині за фактом державної зради.

Вівторок, 27 грудня 2022, 21:03
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Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

За даними слідства, чоловік в одній із соцмереж налагодив зв’язок з представником військової розвідки РФ. Він отримав завдання повідомляти місця розташування блок-постів та дислокації військових об’єктів.

За час так званої “співпраці”, підозрюваний передав своєму куратору скріншоти із зазначеним місцем знаходження блок-постів і військової частини ЗСУ на території району. Окрім цього, він передав координати стратегічного об’єкта оборонної промисловості.

Раніше стало відомо, що колишньому поліцейському з Лиману (Донецька область) оголосили підозру. Під час окупації населеного пункту він перейшов на бік російських військових.

Довідка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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