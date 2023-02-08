Мешканця Києва, який підтримав збройну агресію РФ й коригував удари російських військ з "Градів" та "Смерчів" по столиці, засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це інформує пресслужба СБУ.

За інформацією правоохоронців, саме за наводкою цього зрадника у березні минулого року російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню “Град” та “Смерч” один з районів Києва.

Внаслідок ворожого обстрілу двоє осіб загинуло, ще четверо – зазнали поранень. Того ж місяця співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем його проживання.

Відтак, суд призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За даними слідства, злочинцем виявився мешканець Святошинського району Києва, який підтримав збройну агресію РФ. Щоб допомогти російським загарбникам, він створив публічний telegram-канал, де розміщував координати базування українських захисників та локації критичної інфраструктури.

Серед активних користувачів цього інтернет-ресурсу були учасники окупаційних угруповань РФ, які використовували оприлюднені відомості для ракетно-артилерійських обстрілів столиці.

Крім того, зловмисник закликав через соцмережу до підтримки російських загарбників та виправдовував їхні воєнні злочини.

Під час обшуків у квартирі колаборанта правоохоронці виявили електронні файли з переліком і координатами українських військових об’єктів.

На підставі зібраних доказів суд визнав ворожого поплічника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).