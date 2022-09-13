Про це повідомляє пресслужба Бостонської атлетичної асоціації (BAA).

У понеділок, 12 вересня, офіційно почалася реєстрація на 127-й Бостонський марафон. Проте спортсмени, які проживають у Росії та Білорусі, не будуть допущені до участі у Бостонському марафоні.

Натомість організатори зазначили, що громадяни Росії та Білорусі, які на цю мить не є резидентами жодної країни, все ще можуть брати участь у змаганнях, але не зможуть виступати під прапором жодної з цих країни.

Відбудеться Бостонський марафон 17 квітня 2023 року.

Крім того, у повідомленні додали, що Бостонська атлетична асоціація наразі працює над розширенням можливостей для небінарних спортсменів на різних заходах асоціації, зокрема на майбутньому Бостонському марафоні 2023 року.

Нагадаємо, що раніше Бостонська атлетична асоціація заявила, що росіян та білорусів, які були прийняті на Бостонський марафон 2022 або 2022 BAA 5K у межах відкритого процесу реєстрації та нині проживають в цих країнах, більше не будуть допускатис до змагань.

“Як і багато хто в усьому світі, ми нажахані та обурені тим, що ми побачили та дізналися з репортажів в Україні. Ми віримо, що біг — це глобальний вид спорту, і тому ми повинні робити все можливе, щоб висловити нашу підтримку народу України”, — сказав президент і генеральний директор Бостонської атлетичної асоціації Том Грілк.

Довідка. Бостонська атлетична асоціація (B.A.A.) – некомерційна, орієнтована на біг, організована спортивна асоціація. Місія Бостонської атлетичної асоціації пропагує здоровий спосіб життя за допомогою спорту, особливо бігу.

Бостонський марафон — один з найстаріших і найпрестижніших у світі марафонських забігів, найстаріший з марафонських забігів, що проводяться щорічно. Член Асоціації міжнародних марафонів і пробігів і одночасно член ліги World Marathon Majors.