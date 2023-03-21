Жителів Авдіївки на Донеччині закликають терміново виїхати до більш безпечних регіонів України, адже російські окупанти посилили обстріли міста.

Про це в етері телемарафону “Єдині новини” заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш та йдеться у повідомленні Міністерства реінтеграції України.

За його словами, станом на сьогодні в Авдіївці залишаються майже 1900 мешканців, серед яких – 7 дітей.

Водночас Віталій Барабаш додав, що протягом останніх днів мешканці Авдіївки почали активніше виїжджати з міста. Зокрема за останні три тижні виїхали 180 осіб.

Також він зазначив, що у місті буває до 40 обстрілів та 12 ракетних ударів на добу.

З закликом виїхати з Авдіївки звернулось і Мінреінтеграції.

У відомстві запевнили, що внутрішньо переміщених осіб розмістять у безплатних прихистках, нададуть фінансову, гуманітарну і психологічну допомогу, соціальний супровід.

Для евакуації з Авдіївки необхідно звернутись:

– за номерами гарячої лінії – (098) 890-33-18;

– для тяжкохворих та осіб з інвалідністю – (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24;

– гарячої лінії Мінреінтеграції – 15-48;

– написати Мінреінтеграції у месенджери за номером – (096) 078-84-33.