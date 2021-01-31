В останній версії застосунку для обміну зашифрованими повідомленнями Signal з'явився ряд нових доповнень для iOS (5.3.1) і Android (5.3.7).

Про це пише The Verge.

До них відносяться основні функції – такі, як шпалери для чату, анімовані стікери і розділ “Про себе” у вашому профілі. Також застосунок для iOS тепер більш ефективно обробляє дані.

Крім того, у застосунку з’явилися 24 анімованих стікера – і їх ставатиме більше, оскільки будь-який користувач через настільний клієнт може створити свій стікер-пак.

Розробники також додали режим економії даних в iOS, який можна включити в налаштуваннях. Застосунок споживатиме менший обсяг трафіку під час аудіовиклику і автоматично припинятиме завантаження файлів в чатах під час дзвінків. Також він краще стискатиме зображення.

Раніше Signal мав більш вузький функціонал, з обмеженим переліком можливостей. Розробники додали нові функції, щоб створити комфортне середовище спілкування для користувачів, які прийшли з інших месенджерів.

Signal вже давно є популярним варіантом обміну повідомленнями для тих, хто зосереджений на безпеці своїх даних. Наприклад, в лютому 2020 року на нього перейшли співробітники Європейської комісії.