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Помста екс-власників: троє киян на замовлення 15 разів «мінували» ТРЦ

У Києві затримали групу молодих людей, які за винагороду три місяці тероризували один зі столичних торгових центрів повідомленнями про загрозу вибуху.

Понеділок, 23 грудня 2019, 22:11

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

До складу групи входили троє жителів столиці. Зловмисники здійснювали дзвінки з погрозами здійснення вибухів в одному з торгово-розважальних центрів у Голосіївському районі. Замовником анонімних повідомлень був столичний бізнесмен, екс-керівник служби охорони закладу.

За попередньою інформацією, через “мінування” ТРЦ колишні його власники намагалися помститися нинішнім керівникам установи за невирішену комерційну суперечку.

Протягом року зловмисники 15 раз анонімно дзвонили по спецлінії “102” з відповідними погрозами. За кожне повідомлення виконавці дзвінків отримували від $100 до 150$.

Фото: СБУ

Сума завданих збитків шляхом проведення заходів реагування на повідомлення зловмисників становить понад 3 млн грн.

Зараз чотирьом фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Теги: ложные минирования, СБУ

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