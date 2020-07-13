Депутат від "Слуги народу" Олександр Кабанов на засіданні Верховної Ради скаржився такому собі Едіку на те, що його обдурили в питанні щодо місцевих виборів і тепер на нього погано дивиться начальство.

Відповідну переписку зняв фотокореспондент #Букв.

У понеділок, 13 липня, під час позачергового засідання парламенту депутат “Слуги народу” Олександр Кабанов вів переписку з таким собі Едуардом Анатолійовичем (в контактах — “Едік”).

Розмова стосувалася певної кандидатури в мери, яка була узгоджена у фракції, в той час як Кабанов (виходячи із суті листування) лобіював іншого кандидата.

Почався діалог з звинувачень з боку Кабанова: “Анатолич! А навіщо ти мене розводиш? Мині ж все віддали, як ми домовлялися, СН”. На це співрозмовник нардепа відповідав здивуванням.

Тоді Кабанов прояснив ситуацію. “Ваня мер”, — написав він, уточнивши, що згаданий Іван буде балотуватися не від “Слуги народу”. Співрозмовник відповів, що ця інформація давно відома.

Також нардеп поскаржився співрозмовнику на те, що тепер на нього погано дивиться керівництво.

“Я пішов п*здіти, на мене начальники як на дурня дивляться. Кажуть, ми ж начебто вирішили”, — написав Кабанов.