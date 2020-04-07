Рейтинг партії "Слуга народу" може "просісти", в зв'язку з чим місцеві вибори стануть свого роду викликом для політичної сили.

Про це в інтерв’ю виданню “Lb.ua” сказав спікер Парламенту Дмитро Разумков.

Разумков не виключає, що рейтинг партії може просісти після прийняття закону про продаж землі.

“Можливо (рейтинг просяде, – ред.) … Сьогодні стільки нових реалій і нових викликів під назвою”коронавірус” і “світова економічна криза”, … страшні події, які відбуваються в Європі – Італії, Іспанії, понад 300 тисяч хворих в Штатах, що на тлі цього обговорювати рейтинги не зовсім правильно. У нас є чим займатися сьогодні в нашій країні”, – сказав Разумков.

За його словами, перенесення місцевих виборів досить проблематичне з точки зору законодавства.

“Я чув такі розмови (про перенесення, – ред.) від експертів, в різних колах. Але сам цим питанням не займався. Перенесення виборів досить проблематичне, тому що” не б’ється “, вибачте за сленг, з Конституцією. Будемо дивитися і виходити з того, як будуть далі розвиватися події. Я думаю, поки рано це обговорювати”, – пояснив він.

Також він додав, що місцеві вибори не можна порівнювати з парламентськими, так як в першому випадку голосують за людей, а в другому – “за телевізор”.

“Сподіваюся, партія готується до виборів … Місцеві вибори – це однозначно виклик для партії “Слуга народу”, оскільки їх не можна порівнювати з парламентськими. Там голосують за телевізор, тут – за конкретних людей. Прямої передачі рейтингу немає”, – додав спікер.