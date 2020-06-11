Місце Святослава Вакарчука у Верховній Раді в якості народного депутата від партії "Голос" може зайняти Аліна Свідерська.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії України.

У виборчому списку “Голосу” на позачергових парламентських виборах 2019 року Свідерська йшла під №19.

Останнім же кандидатом, який пройшов у Раду, став Рустем Умєров (№ 18).

Аліна Свідерська народилася в лютому 1989 року в Києві. Вона – юристка, правозахисниця, громадський діяч.

У 2006-2011 роках Свідерська навчалася на юридичному факультеті Києво-Могилянської Академії, де отримала диплом спеціаліста з правознавства. Після цього вступила до Кембриджського університету, де отримала диплом магістра за тією ж спеціальністю, а навчання було оплачено стипендією від Джорджа Сороса.

Свідерська – член організації “Професійний уряд”, яка об’єднує випускників всіх зарубіжних вузів, а також голова та співзасновниця громадської організації “Лабораторія чистої енергетики”. Остання проводить аналітичні дослідження на тему транзиту в чистій енергетиці, боротьби зі змінами клімату та енергетичної децентралізації.

Крім того, Свідерська засновниця і голова Кембриджської спільноти України.

У 2013 році вона працювала юристом в юридичній компанії Clifford Chance. У 2015 році була радницею міністра економіки України Айвараса Абромавичуса з питань дерегуляції.

З 2016 року Свідерська стала партнером у норвезькій компанії Aice Hydro AS, яка займається пошуком, відбором і розвитком інвестиційних проєктів з розвитку малих гідроелектростанцій в Україні.

Варто відзначити, що Свідерська є дружиною колишнього міністра оборони України Андрія Загороднюка. Про це свідчать дані його електронної декларації за 2019 рік.