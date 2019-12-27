Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook заступник голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук.
“Ірина Венедіктова, вітання з призначенням в ДБР! Розумна, сильна і принципова! І, нарешті, перша жінка на чолі правоохоронного органу. Тим часом Олександру Санченку приготуватися – робота в Раді вже чекає!” – написала Кравчук.
Згідно з даними на сайті Центральної виборчої комісії, Санченко народився 11 вересня 1988 року, проживає в Києві. Він був № 137 у партійному списку партії “Слуга народу” на позачергових виборах до Верховної Ради в 2019 році.
Санченко є директором із урядових відносин та корпоративної соціальної відповідальності (Government relations, GR-комунікацій) музичного фестивалю “Atlas Weekend”.
Згідно з даними руху ЧЕСНО, Санченко був помічником депутата Верховної Ради 8 скликання Олексія Скрипника на громадських засадах.
Він – голова Громадської ради при Фонді “ДержМолодьЖитло”, засновник ТОВ “Мейн-Стрім” і ГО “Біржа Молодіжних Проектів”.
Санченко також є засновником і керівником конкурсу краси “СтудМіс України”.
Крім того, він зазначений як експерт “Реанімаційному пакету реформ”.
Раніше Санченко працював заступником начальника відділу молодіжних програм і комунікацій Київського Молодіжного Центру, був співініціатором створення “Kyiv Free Wi-Fi” (безкоштовний інтернет на Хрещатику).
Що стосується освіти, Санченко закінчив факультет фінансів Міжнародного університету фінансів. Отримав ступінь MBA в Міжнародному інституті менеджменту за програмою “MBA in Public Administration”.
- Сьогодні президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань. Виконуючою обов’язки голови ДБР призначено Ірину Венедіктову.
- 3 грудня Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт про перезапуск Державного бюро розслідувань. Цим документом передбачена відставка Романа Труби з посади директора ДБР.