Місце нардепа від "Слуги народу" Ірини Венедіктової у Верховній Раді займе Олександр Санченко - директор зі зв'язків з держорганами музичного фестивалю Atlas Weekend і засновник конкурсу краси.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook заступник голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук.

“Ірина Венедіктова, вітання з призначенням в ДБР! Розумна, сильна і принципова! І, нарешті, перша жінка на чолі правоохоронного органу. Тим часом Олександру Санченку приготуватися – робота в Раді вже чекає!” – написала Кравчук.

Згідно з даними на сайті Центральної виборчої комісії, Санченко народився 11 вересня 1988 року, проживає в Києві. Він був № 137 у партійному списку партії “Слуга народу” на позачергових виборах до Верховної Ради в 2019 році.

Санченко є директором із урядових відносин та корпоративної соціальної відповідальності (Government relations, GR-комунікацій) музичного фестивалю “Atlas Weekend”.

Згідно з даними руху ЧЕСНО, Санченко був помічником депутата Верховної Ради 8 скликання Олексія Скрипника на громадських засадах.

Він – голова Громадської ради при Фонді “ДержМолодьЖитло”, засновник ТОВ “Мейн-Стрім” і ГО “Біржа Молодіжних Проектів”.

Санченко також є засновником і керівником конкурсу краси “СтудМіс України”.

Крім того, він зазначений як експерт “Реанімаційному пакету реформ”.

Раніше Санченко працював заступником начальника відділу молодіжних програм і комунікацій Київського Молодіжного Центру, був співініціатором створення “Kyiv Free Wi-Fi” (безкоштовний інтернет на Хрещатику).

Що стосується освіти, Санченко закінчив факультет фінансів Міжнародного університету фінансів. Отримав ступінь MBA в Міжнародному інституті менеджменту за програмою “MBA in Public Administration”.