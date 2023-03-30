Про це президентка Єврокомісії написала Twitter.
“Чітка мета Китаю – системна зміна міжнародного порядку з Китаєм у центрі”, – зазначила вона.
Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на сьогодні відносини Євросоюзу з Китаєм залежать від того, як змінюватиметься співпраця Пекіна з Москвою.
“Те, як Китай продовжить взаємодіяти з путінською війною, буде визначальним фактором для відносин ЄС та Китаю у майбутньому”, – зауважила президентка.
Глава ЄК нагадала, що існують проблеми із Китаєм стосовно агресії проти Тайваню. Також є порушення прав людини на території КНР.
“Ці ескалаційні дії вказують на Китай, який стає репресивнішим усередині країни і більш напористим за кордоном… Ми стурбовані тим, що стоїть за цим поверненням на світову арену”, – додала вона.
Наступного тижня фон дер Ляйєн поїде до Пекіна разом із президентом Франції Емманюелем Макроном.
- Лідер Китаю Сі Цзіньпінь заявив, що КНР готується до війни. Глава країни розкрив тему в чотирьох окремих промовах, в одній з яких наказав генералам “сміливо воювати”.
- Палата представників Конгресу США одностайно схвалила законопроєкт, згідно з яким КНР мають позбавити статусу “країни, що розвивається” у міжнародних організаціях.