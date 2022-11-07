Про це повідомило The Wall Street Journal.
Видання зазначило, що оголосити про масові звільнення можуть вже в середу. За інформацією їхніх джерел, звільнення зачеплять багато тисяч співробітників.
Це стане першим широким скороченням чисельності персоналу за всю історію компанії. Проте звільнення будуть меншими, ніж провели у Twitter.
На сьогодні у Meta понад 87 тисяч співробітників.
Представник Meta відмовився від коментарів щодо цього питання, але послався на нещодавню заяву виконавчого директора Марка Цукерберга. Вона стосувалася того, що компанія “зосередить наші інвестиції на невеликій кількості пріоритетних напрямків розвитку”.
Деякі команди компанії планують збільшити, але інші залишаться незмінними або скоротяться протягом наступного року. У вересні видання писало, що Meta планує скоротити витрати принаймні на 10% найближчими місяцями.
“Реально, в компанії, ймовірно, є купа людей, які не повинні бути тут”, — сказав Цукерберг співробітникам на загальнокомпанійній зустрічі в кінці червня.
Meta активно наймала працівників під час пандемії. У 2020 і 2021 роках кількість співробітників збільшилася на понад 27 тисяч осіб, а цього року на 15 344.
У Twitter було звільнено 50% працівників. До масового звільнення у компанії працювало близько 8 тисяч осіб. Про масові звільнення оголосили після того, як соціальну мережу придбав американський мільярдер Ілон Маск.
- Співробітники компанії Twitter подали колективний позов до федерального суду Сан-Франциско через наміри Ілона Маска звільнити близько 3700 осіб без належного повідомлення відповідно до трудового законодавства США.
- Засновник на колишній власник соціальної мережі Twitter Джек Дорсі перепросив співробітників компанії, прокоментувавши останні зміни на тлі продажу платформи американському винахіднику Ілону Маску.
- До Ілона Маска, нового власника Twitter, звернувся верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк. У відкритому листі він закликав американського мільярдера забезпечити дотримання прав людини у соціальній мережі.
- 27 жовтня американський винахідник та підприємець Ілон Маск звернувся до рекламодавців Twitter, за день до встановленого судом терміну закриття угоди з придбання платформи. Він пояснив, що його мотивувало придбати соцмережу.
- Компанію Twitter залишають офіційні особи, зокрема керівники реклами та маркетингу.