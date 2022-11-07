Компанія Meta має намір розпочати масштабні звільнення співробітників. Технологічний гігант запланував їх на цей тиждень.

Про це повідомило The Wall Street Journal.

Видання зазначило, що оголосити про масові звільнення можуть вже в середу. За інформацією їхніх джерел, звільнення зачеплять багато тисяч співробітників.

Це стане першим широким скороченням чисельності персоналу за всю історію компанії. Проте звільнення будуть меншими, ніж провели у Twitter. На сьогодні у Meta понад 87 тисяч співробітників. Представник Meta відмовився від коментарів щодо цього питання, але послався на нещодавню заяву виконавчого директора Марка Цукерберга. Вона стосувалася того, що компанія “зосередить наші інвестиції на невеликій кількості пріоритетних напрямків розвитку”.

Деякі команди компанії планують збільшити, але інші залишаться незмінними або скоротяться протягом наступного року. У вересні видання писало, що Meta планує скоротити витрати принаймні на 10% найближчими місяцями.

“Реально, в компанії, ймовірно, є купа людей, які не повинні бути тут”, — сказав Цукерберг співробітникам на загальнокомпанійній зустрічі в кінці червня.

Meta активно наймала працівників під час пандемії. У 2020 і 2021 роках кількість співробітників збільшилася на понад 27 тисяч осіб, а цього року на 15 344.