Компанія Meta, яка володіє Facebook та Instagram, планує звільнити 10 тисяч співробітників, аби скоротити витрати.

Про це інформує Sky News.

Співзасновник і гендиректор компанії Meta Марк Цукерберг оголосив про заплановані скорочення, відтак планується звільнення 10 тисяч працівників.

Спочатку скоротять розмір команди, яка займається пошуком фахівців, додаткові скорочення у технологічних групах заплановані на кінець квітня, а у бізнес-групах скорочення відбудуться наприкінці травня.

“Ми очікуємо скоротити розмір нашої команди приблизно на 10 000 осіб і закрити близько 5 000 додаткових відкритих посад”, — сказав Марк Цукерберг.

А також додав, що це буде складно, проте уникнути цього неможливо.

“Це означатиме, що доведеться попрощатися з талановитими колегами, які були частиною нашого успіху”, – наголосив Марк Цукерберг.

Зазначимо, що це вже не перше масштабне скорочення у компанії Meta. Чотири місяці тому, восени, компанія скоротила понад 11 тисяч співробітників. Марк Цукерберг пообіцяв перетворити 2023 рік на “рік ефективності” зі скороченням витрат на 5 мільярдів доларів.

Проте це не єдина велика компанія, яка вимушено звільняє співробітників, аби скоротити витрати. Наприклад такі компанії, як Amazon, Twitter і Microsoft також скоротили своїх працівників.

Зазначається, що новина про скорочення співробітників Meta призвела до зростання акцій компанії на 2% на торгах.