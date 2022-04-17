Метою Росії щодо України все ще лишається домінування – розвідка Великої Британії

Згідно з інформацією, якою володіє розвідка Великої Британії, Росія не зрадила своїй меті окупувати Україну, попри вимушене зосередження сил на сході України.

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

“Хоча оперативний фокус Росії перемістився на схід України, кінцева мета Росії залишається незмінною. Вона прагне змусити Україну відмовитися від євроатлантичної орієнтації та утвердити власне регіональне домінування”, – наголошується у повідомленні.

Також у відомстві констатують, що російська артилерія продовжує завдавати ударів по українських позиціях на сході країни, де Росія планує відновити наступальну активність.

Також британська розвідка відмітила роль Білорусі у російсько-українській війні: саме територія цієї країни продовжує бути плацдармом для російських військ.