Метою Росії щодо України все ще лишається домінування – розвідка Великої Британії

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
“Хоча оперативний фокус Росії перемістився на схід України, кінцева мета Росії залишається незмінною. Вона прагне змусити Україну відмовитися від євроатлантичної орієнтації та утвердити власне регіональне домінування”, – наголошується у повідомленні.
Також у відомстві констатують, що російська артилерія продовжує завдавати ударів по українських позиціях на сході країни, де Росія планує відновити наступальну активність.
Також британська розвідка відмітила роль Білорусі у російсько-українській війні: саме територія цієї країни продовжує бути плацдармом для російських військ.
- Нагадаємо, мер міста Бровари Ігор Сапожко констатував, що місто Бровари (Київська область) сьогодні вранці обстріляли російські війська.
- Також зранку російська військові атакували з артилерії Кремінну Луганської області. Внаслідок обстрілу одна людина зазнала поранень.
- Вчора у Харкові під час ракетного обстрілу з боку РФ була знищена громадська кухня всесвітньовідомого шеф-кухаря Хосе Андреса.