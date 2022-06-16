Український дипломат та юрист, Надзвичайний та Повноважний Посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга переконаний, що візит прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, президента Румунії Клауса Йоганніса, президента Франції Емманюеля Макрона та федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца увійде в історію як акт безпрецедентної європейської єдності та підтримки. Він процитував президента України Володимира Зеленського, який переконаний, що Росія хоче зламати не лише Україну, але й Європу, і лише єднання допоможе зупинити агресора.

Про це дипломат написав у Facebook.

Андрій Сибіга переконаний, що цей візит, який увійде в історію Європи – свідчить про безпрецедентну європейську єдність та об’єднання у підтримці України. Цей візит, на його переконання, має зробити об’єднану Європу у переломний момент, який вимагає глобальних рішень, ще сильнішою.

Також він процитував президента України, де Володимир Зеленський також наголосив, що ми стоїмо напередодні історично важливих для всієї Європи рішень. Президент наголосив, що наша найефективніша зброя – це єднання.

“​Коли ви вже прибували на вокзал у Києві, прозвучала сирена повітряної тривоги – у більшості областей нашої країни. І це доводить, що Росія не обирає – кому і коли погрожувати, не обирає – кому в Європі дарувати безпеку”, – розповів Зеленський.

Він додав, що російська агресія проти України – це агресія проти всієї Європи, наша держава сьогодні на передовій цієї боротьби. І важливо те, що ми не самотні.

Президент наголосив на необхідності продовження та посилення оборони, на економічній допомозі Україні та протидії продовольчій кризі. Зеленський нагадав про потребу післявоєнної відбудови України, наступних пакетів санкцій проти РФ та євроінтеграцію.

Володимир Зеленський також поінформував партнерів про стан на передовій та про те, що країна-агресор застосувала проти України близько трьох тисяч ракет, основна частина яких була направлена на цивільну інфраструктуру.

Президент наголосив на необхідності підтримки України в оборонній сфері:

​”Враховуючи все це, я окреслив наші першочергові потреби в обороні. Ми цінуємо вже надану підтримку. І очікуємо нових постачань, передусім важкого озброєння, сучасної реактивної артилерії і систем протиракетної оборони. Кожна партія такого постачання – це врятовані життя людей. І кожен день затримки або відкладених рішень – це можливість для російських військових вбивати українців і руйнувати наші міста. Існує пряма залежність – чим більше потужної зброї ми отримуємо, тим швидше можемо звільняти наших людей, нашу землю. Український народ – абсолютна його більшість – чекає на звільнення всієї нашої території”.

​Зеленський наголосив, що мета Росії у цій війні – зламати Україну і через це зламати Європу в цілому. Росія хоче показати, що європейське обʼєднання нібито не здатне бути ефективним, і що європейські цінності не можуть спрацювати для захисту свободи. Зеленський вважає, що ми повинні зламати цей сценарій РФ і довести свою єдність.