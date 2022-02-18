Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з даними, зібраними інформаційною агенцією, колись шоста за величиною компанія у світі вартістю понад 1 трильйон доларів, втратила 513 мільярдів доларів. Відтепер її ринкова вартість становить 565 мільярдів.
Наразі вона посідає 11 місце в рейтингу. Місце Meta в переліку посіла компанія Tesla Ілона Маска. Її вартість становить 906 мільярдів доларів.
Перше місце посіла Apple із капіталізацією 2,8 трильйона доларів, на другому місці Microsoft – 2,2 трильйона. На третьому місці міститься саудівська нафтова компанія Aramco – 2 трильйони доларів.
- Раніше Meta погодилася виплатити 90 мільйонів доларів для врегулювання 10-річного судового процесу щодо порушення правил конфіденційності. Компанію підозрюють у відстеженні дій користувачів поза межами її соцмереж.
- Нагадаємо, материнська компанія Facebook, Meta, на нічних торгах втратила майже 200 мільярдів доларів після публікації квартальних результатів. Meta не змогла виправдати прогнозів прибутковості та кількості активних користувачів.
- У своєму щорічному звіті компанія Meta заявила, що через європейські норми щодо персональних даних вона буде змушена відключити Instagram і Facebook в Європі. У відповідь представники урядів Франції та Німеччини зауважили, що ЄС від цього буде “лише краще”.