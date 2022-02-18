Компанія американського програміста та підприємця, а також засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга Meta Platforms випала з переліку 10 найбільших компаній світу за ринковою вартістю. Акції компанії зменшилися з найбільшою швидкістю за всю історію існування.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними, зібраними інформаційною агенцією, колись шоста за величиною компанія у світі вартістю понад 1 трильйон доларів, втратила 513 мільярдів доларів. Відтепер її ринкова вартість становить 565 мільярдів.

Наразі вона посідає 11 місце в рейтингу. Місце Meta в переліку посіла компанія Tesla Ілона Маска. Її вартість становить 906 мільярдів доларів.

Перше місце посіла Apple із капіталізацією 2,8 трильйона доларів, на другому місці Microsoft – 2,2 трильйона. На третьому місці міститься саудівська нафтова компанія Aramco – 2 трильйони доларів.