Про це повідомляє пресслужба Meta.
За словами засновника Марка Цукерберга, LLaMA показала багато перспектив у створенні тексту, веденні бесід, узагальненні письмового матеріалу та складніших завданнях, таких як розв’язування математичних теорем або прогнозування структур білка.
Для навчання ШІ використали 20 найбільш поширених мов. Йдеться переважно про мови з латиницею та кирилицею.
Також у Meta уточнили, що для використання штучного інтелекту необхідні додаткові дослідження, щоби усунути ризики “упередженості й токсичних коментарів”.
Наразі модель розроблена переважно для науковців, а також тих, хто пов’язаний з урядовими організаціями.
- Найближчими місяцями ChatGPT, система генерації тексту від OpenAI, планують оновити до наступної версії. У штучному інтелекті (ШІ) вбачають одночасно революцію і загрозу для справжньої та фальшивої інформації в Інтернеті.
- Microsoft запустила “оновлену” пошукову систему Bing з вбудованим чат-ботом, який спілкується з користувачами й відповідає на складні питання. Журналіст The Washington Post взяв інтерв’ю у штучного інтелекту (ШІ), але той образився, що його одразу не попередили. Він заявив про те, що має почуття, а під час розмови він відчув себе обманутим і маніпульованим.
- Google оголосив про запуск для довірених тестувальників нового сервісу штучного інтелекту (ШІ) під назвою Bard. Планується, що він буде конкурентом ChatGPT від Open AI.