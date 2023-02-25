Компанія Meta, яка володіє Facebook та Instagram випустила свої мовну модель штучного інтелекту під назвою LLaMA (Large Language Model Meta AI).

Про це повідомляє пресслужба Meta.

За словами засновника Марка Цукерберга, LLaMA показала багато перспектив у створенні тексту, веденні бесід, узагальненні письмового матеріалу та складніших завданнях, таких як розв’язування математичних теорем або прогнозування структур білка.

Для навчання ШІ використали 20 найбільш поширених мов. Йдеться переважно про мови з латиницею та кирилицею.

Також у Meta уточнили, що для використання штучного інтелекту необхідні додаткові дослідження, щоби усунути ризики “упередженості й токсичних коментарів”.

Наразі модель розроблена переважно для науковців, а також тих, хто пов’язаний з урядовими організаціями.