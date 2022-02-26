Російським державним ЗМІ більше не дозволено розміщувати рекламу або монетизувати свій контент на будь-якій платформі, що належить Meta. Девон Кернс, представник Meta, пояснив, що політика стосується не лише Facebook, а й Instagram.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

26 лютого пресслужба компанії Meta опублікувала пост у блозі, в якому описала кроки, які вона вжила, щоб захистити українців. У компанії заявили, що надали українським користувачам можливість “блокувати” свої профілі у Facebook, не даючи незнайомцям завантажувати фотографію профілю людини або переглядати її публікації.

У компанія також заявили, що обмежують можливість пошуку в списку друзів користувача.

Водночас в Instagram українським користувачам показують сповіщення про те, що вони можуть зробити свої профілі приватними, а деяким користувачам нагадують про можливість увімкнути двофакторну аутентифікацію та інші заходи безпеки.

У компанії додали, що Meta розширила свої регіональні зусилля з незалежної перевірки фактів і “працює над наданням додаткової фінансової підтримки українським партнерам з перевірки фактів”.