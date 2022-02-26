Про це повідомляє американський телеканал CNN.
26 лютого пресслужба компанії Meta опублікувала пост у блозі, в якому описала кроки, які вона вжила, щоб захистити українців. У компанії заявили, що надали українським користувачам можливість “блокувати” свої профілі у Facebook, не даючи незнайомцям завантажувати фотографію профілю людини або переглядати її публікації.
У компанія також заявили, що обмежують можливість пошуку в списку друзів користувача.
Водночас в Instagram українським користувачам показують сповіщення про те, що вони можуть зробити свої профілі приватними, а деяким користувачам нагадують про можливість увімкнути двофакторну аутентифікацію та інші заходи безпеки.
У компанії додали, що Meta розширила свої регіональні зусилля з незалежної перевірки фактів і “працює над наданням додаткової фінансової підтримки українським партнерам з перевірки фактів”.
- Нагадаємо, у соціальній мережі Instagram розпочали процес маркування верифікованих сторінок державних медіа РФ. В описі до них зазначається, що це “ЗМІ, яким керує Росія”.
- Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся до YouTube з проханням заблокувати російські телеканали на сервісі на тлі російської агресії в Україні.
- Збройні сили України попереджають про можливість фейкових дзвінків з номерів військовослужбовців близьким та рідним з невірогідною інформацією про їх становище та місце перебування.