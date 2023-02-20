Компанія Meta, яка володіє Facebook та Instagram, запустить платну послугу підписки. Користувачі за 14,99 долара на місяць зможуть підтверджувати свої акаунти.

Про це повідомило Financial Times.

За словами виконавчого директора компанії Марка Цукерберга, підписка для користувачів iOS, Android та для тих, хто скористується нею через комп’ютер буде різною. Для десктопної версії вартість становитиме 11,99 долара на місяць.

Нова функція отримала назву Meta Verified. Вона дає можливість користувачам отримати “синю галочку”, яка є підтвердженням автентичності акаунту, додатковий захист від шахраїв та прямий доступ до служби підтримки.

Функцію запустять спершу в Австралії та Новій Зеландії. Там її будуть тестувати перед тим, як поширити на інші країни.

“Ця функція спрямована на підвищення автентичності та безпеки наших сервісів”, — сказав Цукерберг.

У 2021 році у результаті зміни політики конфіденційності з боку Apple доходи Meta постраждали. Оновлення обмежило здатність компанії відстежувати інтернет-активність користувачів, що є ключовим джерелом даних для таргетованої реклами. Внаслідок зміни політики компанія втратила у 2022 році понад 10 млрд дол втрачених доходів або близько 8% її загального доходу у 2021 році.

За словами Марка Цукерберга, підтверджувати акаунти можна буде за допомогою державного посвідчення особи. Також підписники отримають доступ до більшої кількості функцій “для збільшення видимості та охоплення”, таких як видимість у пошуку та рекомендаціях.

Скористатися новою функцію зможуть особи від 18 років. Офіційне посвідчення особи зберігатиметься разом з ім’ям профілю та фотографією в обліковому записі Facebook або Instagram. Після цього користувач не зможе змінити основну інформацію профілю, зокрема фотографію, не пройшовши повторну процедуру верифікації.

Облікові записи, які мали “синю галочку” до цього, не втратять її.

Компанія надасть верифікованим користувачам 100 безплатних зірок. Цифрову валюту можна буде використовувати, аби дати чайові авторам у Facebook.