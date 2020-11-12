Від правильності вибору стелажних конструкцій залежить не тільки оптимізація продуктивності складського приміщення, але і раціональне використання робочої площі.

Від правильності вибору стелажних конструкцій залежить не тільки оптимізація продуктивності складського приміщення, але ще і раціональне використання робочої площі. Найбільш популярними і затребуваними системами зберігання вантажів є металеві стелажі, які випускаються у великому різноманітті і можуть використовуватися не тільки на складах, а й в інших приміщеннях: офіси, майстерні, гаражі, підвали, магазини і т. п.

Різновиди металевих стелажів

При облаштуванні складського приміщення важливо враховувати особливості товарів і вантажів, які планується в ньому зберігати. Крім того, потрібно брати до уваги специфіку конфігурації простору, а грамотний підхід до вибору оптимальної системи зберігання дозволить раціонально використовувати вільну площу. Для облаштування складських приміщень використовуються металеві стелажі наступних видів:

Поличні – вони складаються з вертикальних стійок, вантажних балок і полиць і призначені для зберігання будь-яких товарів і вантажів. Фронтальні – вони слугують для складування вантажів, розташованих на піддонах. Набивні або стекові стелажі, які призначені для складування палет з однотипними товарами. Консольні – являють собою збірно-розбірні системи для великогабаритних і довгомірних вантажів.

Металеві стелажі користуються великим попитом, що пов’язано з їх надійністю, міцністю, великою різноманітністю конфігурацій і чималим терміном служби. Залежно від специфіки роботи приміщення його можна обладнати:

навісними стелажами, що особливо актуально для маленьких гаражів;

книжковими – для бібліотек і офісів;

перфорованими – для магазинів, які торгують електроінструментами і різними витратними деталями.

Металеві стелажі можна експлуатувати в опалювальних і неопалюваних будівлях. Вони не схильні до корозії, так як мають додатковий захист у вигляді цинкового шару і полімерного покриття.

Особливості правильного вибору

При облаштуванні приміщення системами зберігання необхідно враховувати деякі важливі критерії. Визначившись з видом конструкції за призначенням, потрібно врахувати наступне:

величина вантажонесучої здатності (рекомендується вибирати із запасом);

тип збережених товарів;

вартість обладнання.

Виробництво складського обладнання Форстор є лідером в Україні з випуску якісних, надійних і довговічних систем зберігання. Всі установки проходять випробування, тому що випускається продукція популярна не тільки на внутрішньому ринку країни, а й за кордоном.