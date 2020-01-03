У грудні 2019 року металургійна галузь показала одних з найгірших за всю історію спостережень результат роботи.

Про це повідомив в фейсбук керівник приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

“За оперативними даними в грудні металургія показала одні з найгірших результатів роботи за всю історію України”, — написав він.

Так кількість виробленої сталі в минулому місяці скоротилася на 19,6%, чавуну — на 12,97%, а металопрокату (металовиробів, отриманих в результаті процесу прокатки) — на 20,52%.