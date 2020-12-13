В ніч в 13 на 14 грудня можна буде спостерігати за метеорних потоком Гемініди. Його радіант перебуває в сузір'ї Близнюків біля зірки Кастора.

Про це розповідають #Букви.

Спостерігати за зорепадом можна було вже з 4 грудня, але максимум потоку припаде саме на 13-14 грудня.

14 грудня 2020 року збігається з фазою молодого місяця – тобто місяць не буде блищати на небі, затьмарюючи Гемініди. Приблизна кількість потоку складе 150 метеорів на годину.

Найкраще Гемініди видно в Північній півкулі, але спостерігати потік зможуть жителі всієї планети.

Ці метеори можна побачити неозброєним оком в будь-якій точці небосхилу, але найчастіше із Землі здається, що летять вони із сузір’я Близнюків.