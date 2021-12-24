Кліматологи проаналізували, що стійкий перехід середньодобової температури повітря у столиці цього року відбувся лише 20 грудня. Найпізніше метеорологічна зима приходила у Київ у 2015 році.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

“Стійке зниження середньодобової температури нижче 0°С свідчить про початок метеорологічної зими у столиці. Вона прийшла на 3 тижні пізніше кліматичної норми”, – повідомили в обсерваторії.

Фахівці зазначили, що 20 грудня середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила -0,2 °С і, за прогнозами Українського гідрометцентру, від’ємні значення температури повітря будуть триматись і далі.

Також вони додали, що найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році та 31 жовтня у 1988 році, а найпізніше – 29 грудня у 2015 році.