Всесвітня метеорологічна організація (МВО) зафіксувала новий температурний рекорд для Арктики – +38 °C у російському місті Верхоянську (Сибір) 20 червня 2020 року.

Відповідна інформація розміщена на сайті ООН.

Ці температурні показники, що “придатніші для Середземномор’я, ніж для Арктики” були отримані на метеорологічній спостережній станції під час тривалої сибірської хвилі тепла. Майже все літо 2020 середня температура в арктичній зоні Сибіру на 10 градусів перевищувала норму.

Така погода посилила пожежі в Сибіру, ​​спричиняла масштабну втрату морського льоду та відіграла важливу роль у тому, що 2020 рік став одним із трьох найтепліших років в історії спостережень.

Генеральний секретар ВМО професор Петтері Таалас оголосив: це сигнал зміни клімату на Землі.

“Цей новий для Арктики рекорд є черговим показником у серії спостережень.. про екстремальні метеорологічні та кліматичні явища – і стали тривожним сигналом зміни нашого клімату”, – сказав він.

Також повідомляється, що у 2020 році було зафіксовано новий температурний рекорд (18,3 ° C) для Антарктичного континенту.