Про це повідомляє пресслужба компанії.

Дрони обладнані тепловізорами та оптичним зумом, що дає змогу відстежувати ворожу техніку та живу силу ворога навіть уночі. Вони мають додаткові батареї, можуть пролітати 10 км і бути в повітрі близько 40 хв.

Загалом “Метінвест” уже передав захисникам України приблизно 800 дронів. У компанії розуміють, що на передньому краї безпілотники – витратний матеріал, тож зобов’язались постачати їх і надалі.

Представник пресслужби Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов зазначив, що дрони – «очі» розвідників на передній лінії. Це легке мобільне обладнання, котре ворогу складно виявити наявними засобами. “Метінвест” не просто виділив кошти, а й узяв на себе питання організації, логістики, пошуку та постачання цих дефіцитних приладів. Це великий обсяг роботи, який значно полегшує завдання для Збройних сил та української розвідки, пояснив Юсов.

Гірничовидобувна компанія “Метінвест” також активно допомагає українським військовим. Зокрема, вона надала 90 000 бронежилетів: 900 т сталі надали безоплатно для виготовлення бронежилетів і закупили 10 000 бронежилетів закордоном. Для українських захисників вони також придбали понад 8 100 касок, приблизно 25 000 турнікетів і аптечок та 1 100 тепловізорів. Компанія виготовила 50 000 протитанкових їжаків і 20 000 шипованих ланцюгів, передали 20 тонн катанки для бастіонів, понад 110 одиниць техніки та 40 000 літрів палива.