Про це він розповів в інтерв’ю “Голосу Америки“.
На запитання як він бачить потенційну перемогу України, Джон Болтон заявив, що шляхи для перемоги зараз уявити “дуже складно”. На думку ексрадника з нацбезпеки, що США, що НАТО очікують моменту, коли ситуація максимально застопориться, хоч ця ситуація буде не на користь ні Україні, ані Білому дому:
“Я думаю, що зараз дуже важко побачити, яким чином Україна може виграти. Я боюся, що метою Білого дому і НАТО є те, щоб ситуація зайшла в глухий кут, коли у війні фактично немає переможців і переможених. Я вважаю, що це, очевидно, дуже згубно для України, але це згубно й для Сполучених Штатів, оскільки це говорить нашим противникам, Росії чи Китаю, чи комусь іншому, що ми не мали рішучості перемогти цю агресію. І якщо ми не маємо рішучості перемогти на європейському континенті, що ми будемо робити, коли Китай зробить крок проти Тайваню?”.
Болтон переконаний: безпека Америки в усьому світі підривається нездатністю чи небажанням привести Україну до успішного завершення війни.
Він також наголосив, що не згоден з політикою обмежень у постачанні Україні зброї під мовбито приводом того, що наша держава не може завдавати ударів по військових цілях на території РФ.
“Я не думаю, що можна виграти війну, лише обороняючись. Уявіть собі обставини, коли українці посувають лінію фронту до міжнародно визнаних кордонів, а присутність російських сил скорочується до значно меншої території. Як ви нарешті витісните їх, якщо не зможете атакувати всередині Росії?”, – запитав він.
Болтон також сказав глянути на асиметрію правил бойових дій. РФ вчинила акт агресії проти України, вражаючи будь-які цілі в будь-якій точці нашої країни, цілячи по цивільних об’єктах – і без жодних наслідків. І при тому, на переконання союзників, Україна все одно не може завдати удару по військових цілях у Росії.
“Це рецепт невдачі для України. Чи справді це те, чого ми хочемо? Я так не думаю”, – переконаний колишній радник з національної безпеки США.
- Радник з питань національної безпеки Джейкоб Салліван заявив 16 жовтня, що США не робитимуть жодних відмінностей у своїй відповіді на використання РФ будь-якої форми ядерної зброї у війні з Україною.
- За інформацією ЗМІ, за рік повномаштабної боротьби з російськими окупантами, українські захисники зіштовхнулись з низкою проблем. Зокрема мовиться про недостатню кількість кваліфікованих військових, нестачу боєзапасів та втрати серед особового складу.