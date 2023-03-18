Колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон вважає, що політика США та Заходу загалом стосовно російсько-української війни заведе Україну в глухий кут або й до програшу.

Про це він розповів в інтерв’ю “Голосу Америки“.

На запитання як він бачить потенційну перемогу України, Джон Болтон заявив, що шляхи для перемоги зараз уявити “дуже складно”. На думку ексрадника з нацбезпеки, що США, що НАТО очікують моменту, коли ситуація максимально застопориться, хоч ця ситуація буде не на користь ні Україні, ані Білому дому:

“Я думаю, що зараз дуже важко побачити, яким чином Україна може виграти. Я боюся, що метою Білого дому і НАТО є те, щоб ситуація зайшла в глухий кут, коли у війні фактично немає переможців і переможених. Я вважаю, що це, очевидно, дуже згубно для України, але це згубно й для Сполучених Штатів, оскільки це говорить нашим противникам, Росії чи Китаю, чи комусь іншому, що ми не мали рішучості перемогти цю агресію. І якщо ми не маємо рішучості перемогти на європейському континенті, що ми будемо робити, коли Китай зробить крок проти Тайваню?”.

Болтон переконаний: безпека Америки в усьому світі підривається нездатністю чи небажанням привести Україну до успішного завершення війни.

Він також наголосив, що не згоден з політикою обмежень у постачанні Україні зброї під мовбито приводом того, що наша держава не може завдавати ударів по військових цілях на території РФ.