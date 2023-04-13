Метою публікації відео зі стратою українського військовополоненого є бажання Росії залякати своїх же військових, щоб ті не здавалися у полон, та спроба деморалізувати та посіяти паніку в Силах оборони України.

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на слова представника ГУР Андрія Юсова.

За словами представника воєнної розвідки, це кричущий факт порушення всіх можливих норм і правил ведення війни, не говорячи про Женевські конвенції, міжнародне гуманітарне право та багато інших речей.

Андрій Юсов зазначив, що це факт, на який світ має звернути увагу не лише зі співчуттям чи обуренням, але й спільною роботою для притягнення до відповідальності всіх винних. Водночас, на думку представника ГУР МО України, винні не лише виконавці цього воєнного злочину.

“Оприлюднення цього відео – це свідчення того, що подібна геноцидна політика, подібна політика воєнних злочинів є державною політикою. Оскільки пропаганду в Росії централізовано, періодичним стає викладення таких звірств російських військових, які ми спостерігаємо… Ми бачили нещодавно страту українського бійця за гасло «Слава Україні!» і в цілому, раз на кілька тижнів, на місяць, з’являється подібний контент. Це цілеспрямована державна політика РФ із висвітлення звірств своєї армії проти українських військових. Метою є спроба деморалізувати та посіяти паніку в українських Силах оборони, що їм не вдається”, – пояснив Андрій Юсов.

Він також додав, що ще однією метою є також залякування військових РФ: “Мовляв, не думайте здаватися в полон, оскільки в українському полоні з вами робитимуть те ж, що ми робимо з українськими полоненими”.

Нагадаємо, що 11 квітня в мережі з’явилось відео, як російські окупанти жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.