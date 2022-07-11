Основна мета Росії зараз: оточити українські сили на сході України та захопити всю Донецьку та Луганську області, територію, на яку претендують ставленики Росії на Донбасі.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

10 липня російські війська провели обмежені розвідувальні операції на північний захід від Слов’янська поблизу кордону між Харківсько-Донецькою областю. У Генштабі України повідомили, що ЗС РФ провели безуспішні розвідувальні дії в Долині та Мазанівці, обидва в межах 20 км на північний захід від Слов’янська. Ворог також завдав артилерійських ударів на південний схід від Ізюма та навколо Барвінкового.

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що російські війська зосереджують артилерійський вогонь уздовж траси E40 Ізюм-Слов’янськ для забезпечення безпеки наземних ліній зв’язку (GLOC) через Донецьку область.

10 липня росіяни продовжували завдавати артилерійських ударів поблизу Сіверська, але наземних штурмів у цьому районі не робили. У Генштабі України повідомили, що російські окупанти зосереджують війська в районі Білогорівки, ймовірно, щоб закріпити контроль над кордоном Луганської області та підготуватися до наступу на захід. Окрім Сіверська, вони обстріляли Григорівку, Верхмокам’янське, Серебрянку, Білогорівку, Переїзне, Вимку та Івано-Дарівку.

Російські війська посилили артилерійські та ракетні удари на захід від Бахмута, але не проводили підтверджених наземних атак поблизу Бахмута 10 липня. Ворог завдав ракетного удару по житловому району Часів Яр, що в 10 км безпосередньо на захід від Бахмута вздовж шосе T0504. Раніше вони обстріляли залізничну станцію в Часовому Яру 9 липня, припускаючи, що вони обстрілюють транспортну інфраструктуру навколо Бахмута.

Генштаб України повідомив, що російські сили також обстріляли Курдюмівку та Шуми, обидві в межах 25 км на південний захід від Бахмута поблизу критичних доріг у місто.

Російські війська, ймовірно, прагнуть ізолювати Бахмут від українських шляхів сполучення на заході та півдні, підтримуючи свої поточні зусилля з перекриття українських ліній зв’язку вздовж бахмутської частини автомагістралі E40.

Окупанти здійснили обмежену наземну атаку на північ від Донецька 10 липня. Генштаб України повідомив, що російські війська спробували покращити свою тактичну позицію в Новоселівці Другій, приблизно за 25 км на північ від Донецька. Вони продовжували вести вогонь уздовж лінії зіткнення в районі міста Авдіївка-Донецьк.