Студія Metro-Goldwyn-Mayer оновила свій логотип з майже 100-річною історією.

Його показали в промороликах на YouTube.

Для Metro-Goldwyn-Mayer це оновлення — перше за останні 9 років.

Новий логотип продовжує 97-річну традицію бренду. На ньому зображено лева, який ричить, прикрашеного великою кількістю декоративних елементів в стилі ар-деко.

За тим, як логотип студії змінювався впродовж століття, можна простежити на окремому відео:

Директор з маркетингу MGM Стівен Бруно охарактеризував цю зміну в коментарі виданню Adweek так: “Це еволюція, а не революція”.

За його словами, новий лого планували показати разом з фільмом про Джеймса Бонда “007: Не час вмирати”, але вихід стрічки неодноразово перенесли через пандемію.