Подільсько-Вигурівська лінія метрополітену (ПВЛ) проходитиме від Троєщини до Окружної дороги. Її протяжність становитиме 31 км. Всього планують побудувати 22 станції.

Про це повідомили на Facebook-сторінці комунальної організації “Генеральний план Києва”.

Зазначається, що будівництво та запуск метро на Троєщину відбуватиметься по окремих пускових комплексах, оскільки одночасне зведення лінії метрополітену такої протяжності практично не можливе.

Вже через 5-7 років планують запустити перший пусковий комплекс з 5 станцій: Райдужна, Труханів Острів, Суднобудівна, Подільська та Глибочицька.

До 2040 року до першого пускового комплексу планують додати 13,8 км лінії руху метрополітену. Таким чином облаштують ще 12 станцій: М. Цветаєвої, М. Закревського, С. Лифаря, Т. Драйзера, В. Маяковського, Бульвар Перова, С. Стальського, Братиславська, Затока Десенка, Площа Перемоги, Південний Вокзал, Солом’янська площа). Відтак, до через 20 років на Подільсько-Вигурівській лінії метро буде налічуватися 17 станцій, а протяжність лінії становитиме 21 км.

“На перспективу (етап 40-50 років) передбачається влаштувати п’ять станцій (Чоколівська, Аеропорт, Кільцева дорога на правому березі та Академіка Курчатова, вул. Кіото на лівому березі), а протяжність ПВЛ на перспективу збільшиться на 10 км”, – розповіли в організації.