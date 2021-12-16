Завершення будівництва лінії метро на Виноградар можуть відтермінувати до 2023 року. Генеральний підрядник домігся перенесення термінів через суд.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час звітування про підсумки роботи столичної влади за 2021 рік

“Ми знаємо, що обіцяли добувати принаймні одну станцію метро у цьому році. Наразі затримується здача двох станцій – Мостицької та Проспекту Правди. Підрядник вимушений був звернутись до суду щодо відтермінування завершення будівництва через наслідки пандемії. Судові розгляди продовжуються”, – зауважив Віталій Кличко.

Київметробуд, котрий є генеральним підрядником будівництва, звернувся до суду із метою відкласти терміни здачі об’єкта до травня 2023 року.

Господарський суд міста Києва частково задовольнив вимоги позивача та вирішив перенести строки на кінець 2022 року. В КМДА не погодилися з таким рішенням та подали апеляцію. 16 листопада Північний апеляційний суд залишив у силі рішення першої інстанції.