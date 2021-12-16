Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час звітування про підсумки роботи столичної влади за 2021 рік
“Ми знаємо, що обіцяли добувати принаймні одну станцію метро у цьому році. Наразі затримується здача двох станцій – Мостицької та Проспекту Правди. Підрядник вимушений був звернутись до суду щодо відтермінування завершення будівництва через наслідки пандемії. Судові розгляди продовжуються”, – зауважив Віталій Кличко.
Київметробуд, котрий є генеральним підрядником будівництва, звернувся до суду із метою відкласти терміни здачі об’єкта до травня 2023 року.
Господарський суд міста Києва частково задовольнив вимоги позивача та вирішив перенести строки на кінець 2022 року. В КМДА не погодилися з таким рішенням та подали апеляцію. 16 листопада Північний апеляційний суд залишив у силі рішення першої інстанції.
- У листопаді 2018 року київський метрополітен уклав договір про виконання будівельних робіт з продовження Сирецько-Печерської гілки метро. В рамках першої черги робіт на ділянці майже в 4 км передбачається будівництво двох станцій – “Мостицька” і “Проспект Правди”, а також відгалуження в бік станції “Виноградар” для подальшого продовження лінії.
- У березні 2019 року Віталій Кличко повідомляв, що нові станції метро “Мостицька” і “Проспект Правди” у київському мікрорайоні Виноградар будуть відкриті у грудні 2021 року.
- У травні 2021 року розпочалась серія обшуків у столиці. Правоохоронці також проводили слідчі дії у “Київському метрополітені”, шукаючи докази порушень при будівництві метро на Виноградар, а також на підприємстві “Київпастранс”.
- Вже у червні 2021 року Віталій Кличко запевняв, що до кінця 2021 року в столиці відкриють щонайменше одну нову станцію метро на Виноградарі.