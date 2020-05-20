В Україні з 25 травня почне працювати метро, а з 1 червня відновляться залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому і міжобласному сполученні.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За рішенням Уряду, регіони, де за останні 7 днів на 100 тис. населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок в лікарнях складає менше 50%, можуть поступово відновлювати роботу транспорту:

з 22 травня – регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні;

з 25 травня – перевезення пасажирів у метро;

з 1 червня – залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні;

з 1 червня – міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом. Якщо перевезення здійснюється в регіон, де ще немає послаблення карантину, заповненість місць має складати не більше 50% за умови розсаджування пасажирів з вільним місцем поруч, спереду та позаду.

з 15 червня – прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують регулярні пасажирські перевезення авіаційним транспортом.

Обов’язкові вимоги безпеки залишаються незмінними:

масковий режим;

температурний скринінг співробітників;

постійна дезінфекція транспорту.