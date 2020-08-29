Сьогодні, 29 серпня, Київський метрополітен зупинився на одну хвилину для вшанування пам’яті загиблих захисників України.

Про це повідомив начальник КП “Київський метрополітен” Віктор Брагінський на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні, рівно о 10:00, метрополітен зупиниться на 1 хвилину – хвилину пам’яті. Прозвучить сигнал для усіх наших пасажирів. Так метрополітен долучиться до відзначення Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави”, – написав він.