Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Большой Киев”.

За словами мера, для Бучі дуже важливо залізничне сполучення з Києвом і у київської дирекції “Укрзалізниці” є розуміння, що приміське сполучення без підтримки держави не буде забезпечено. Реанімувати електрички можна зусиллями або приватного інвестора, або муніципальними гарантіями вкладень в приміську залізницю.

На питання про те, чи вірить Анатолій Федорук в метро з “Академмістечка” через Ірпінь в Бучу, мер міста відповів, що це сильно затратно.

“Є альтернатива – наземне “метро”. Тобто, залізниця. Київська влада давно запустила проект кільцевої електричку. Але реалізація… Метро “Сирець”, залізнична платформа. Якщо я, споживач послуги, не хочу їхати в центр на авто, тоді мені треба його лишити десь поруч із залізничною платформою. Де?.. Ні паркінгу, ні нормальних підходів до платформи не існує. Склалася очевидна проблема: залізниця сама по собі, міська влада поєднала платформу з метро, але середовище комфорту для людини створено так і не було”, – зазначив мер Бучи.

Федорук заявив, що йому подобається, як у Відні організовано рух громадського транспорту, і, що в історичній частині Мадрида багато підземних паркінгів. А ось українські реалії зовсім інші.

“Зараз ми не можемо реалізувати елементарне. Про серйозні проекти з чітким таймінгом нам фантазувати марно. Скажімо, є проблема обмеження руху фур через так звані в’їзди до Києва. Вони займають фактично повністю одну полосу руху до КПВВ Берковці. Але в фурах теж люди, яким треба справити власні потреби. Фактично, ми лишаємо їх у полі замість того, аби на в’їздах до столиці в 20-30 кілометровій зоні облаштувати нормальні парковочні місця. Київська влада – і міський голова, і депутатський конкурс – розуміють проблеми. Але чим більше місто – тим більші й масштаби проблем та інвестицій в них. Нам усім треба навчитися відрізняти, за що відповідає міська влада, а за що державна. Тільки тоді буде результат “, – підсумував Анатолій Федорук.