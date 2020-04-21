В умовах загальнонаціонального карантину у зв'язку з епідемією коронавірусу, метро в Києві можна було не закривати, якби пасажири дотримувався маскового режиму.

Про це в інтерв’ю “РБК-Україна” заявила доктор медичних наук, завідувачка відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.В. Громашевського НАМН України Алла Мироненко.

За її словами, громадський транспорт в умовах карантину може працювати, якщо громадяни дотримуються маскового режиму, обробляють руки або їздять в рукавичках.

“Можна запустити транспорт, але за умови, що всі будуть дотримуватися маскового режиму, обробляти руки або рукавички. Щоб якось життя відновлювалося – це теж правильно”, – заявила вірусолог.

Також вона зазначила, що, з огляду на це правило, столичний метрополітен можна було взагалі не закривати.

“Метрополітен можна було взагалі, мабуть, не закривати, але не пускати в метро людей з відкритим обличчям, без маски …. У будь-якому випадку при щільному пасажиропотоці всі повинні бути в масці”, – сказала Мироненко.