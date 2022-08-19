Сергій Лещенко - позаштатний радник голови Офісу президента України та член наглядової ради "Укрзалізниці" - в етері німецького телеканалу заявив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну - це "метрополія, яка атакує свою колонію".

Про це йдеться на YouTube-каналі DW.

Сергій Лещенко став одним із гостей YouTube-проєкту німецького видання. Ведучі вийшли на зв’язок з Лещенком за відеозв’язком, запитавши про перемовини президента України Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Відповідаючи на це запитання Лещенко заявив, що “позиція Україн незмінна, вона задекларована” та “підтримується президентом, суспільством, військовими”.

“Сьогоднішня війна – це війна колоніального характеру. Тобто, метрополія атакує свою колонію, намагається позбавити її можливості існувати як незалежна держава”, – сказав радник президента.

Він додав, що війна закінчиться у той момент, коли Росія піде з захоплених земель та виплатить ті компенсації, “які належать нам за смерті наших громадян, за зруйновану інфраструктуру, зруйнований житловий фонд”.

Після цього ведучий DW поправив Лещенка, наголосивши, що “я сподіваюсь, колишню колонію, звичайно ж”.

“Звичайно ж колишню, ми всі розуміємо, про що мова”, – відповів Лещенко.