Про це йдеться на YouTube-каналі DW.
Сергій Лещенко став одним із гостей YouTube-проєкту німецького видання. Ведучі вийшли на зв’язок з Лещенком за відеозв’язком, запитавши про перемовини президента України Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Відповідаючи на це запитання Лещенко заявив, що “позиція Україн незмінна, вона задекларована” та “підтримується президентом, суспільством, військовими”.
“Сьогоднішня війна – це війна колоніального характеру. Тобто, метрополія атакує свою колонію, намагається позбавити її можливості існувати як незалежна держава”, – сказав радник президента.
Він додав, що війна закінчиться у той момент, коли Росія піде з захоплених земель та виплатить ті компенсації, “які належать нам за смерті наших громадян, за зруйновану інфраструктуру, зруйнований житловий фонд”.
Після цього ведучий DW поправив Лещенка, наголосивши, що “я сподіваюсь, колишню колонію, звичайно ж”.
“Звичайно ж колишню, ми всі розуміємо, про що мова”, – відповів Лещенко.
- Позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко вважає, що бізнесмена Ігоря Коломойського краще віддати США, де його засудять до позбавлення волі, а гроші передадуть Україні.