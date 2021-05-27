Американський актор і продюсер Меттью МакКонахі розповів, чому відмовився від зйомок у романтичних комедіях і як його в цьому рішенні підтримала дружина – бразильська модель Каміла Алвес.

Про це актор поінформував в інтерв’ю для американського видання AARP The Magazine. Уривки з інтерв’ю також наводить видання People.

Як відомо, МакКонахі спочатку зарекомендував себе як актор, в основному, комедійного жанру. Однак згодом він перейшов до драматичних ролей, удостоївшись низки нагород і позитивних відгуків від кінопреси.

В інтерв’ю 51-річний актор зазначив, що він був “хлопцем з ромкомів” (романтичних комедій, – ред.).

Та попри успіх таких комедій, як “Весільний переполох”, “Золото дурнів”, “Кохання та інші неприємності”, “Як позбутися хлопця за 10 днів”, МакКонахі в якийсь момент відчув невдоволення від цього жанру.

“Мені подобалося їх робити, і мені добре платили. У мене було успішне акторське життя. Але в романтичні комедії закладена певна життєрадісність… Ти маєш залишатися легким. Якщо зануритися глибше в романтичній комедії, можна “потопити корабель”. Однак у своєму житті я вже зайшов дуже глибоко. Я знайшов кохання свого життя – Камілу. В нас народилася дитина. У мене було більше приводів для гніву, сміху, радості і печалі. І я хотів виконувати роботу, яка відображала б мою особисту життєву силу”, – зазначив МакКонахі.

У той період актор мріяв грати зовсім інших персонажів і не бути заручником образу героя романтичних комедій. Проте режисери та продюсери не поспішали давати йому інші ролі.

Тоді МакКонахі вирішив раз і назавжди: не погоджуватися на ролі в романтичних комедіях і взяти перерву.

“Незалежно від того, на яке скорочення гонорарів я погоджувався, драми мені не пропонували. Тому я пішов”, – розповів він.

Про своє рішення актор повідомив родині, своєму агентові й бізнес-менеджеру. За словами МакКонахі, його матір і брати неоднозначно сприйняли цю звістку.

“Моя сім’я – мої брати, моя мати, всі – думали, що я збожеволів”, – зазначив актор.

Однак дружина МакКонахі – Каміла Алвес – підтримала чоловіка.

“Було страшно. Проте Каміла сказала: “Якщо ми збираємося зробити це, ми не робитимемо це наполовину”. Відтак, я пішов у творчу відпустку з Голлівуду”, – уточнив актор.

Згодом МакКонахі відмовлявся від низки пропозицій зіграти в “ромкомах”: зокрема від гонорару в 14,5 млн доларів за зйомки.

“Я відмовлявся від кожного сценарію ромкомів, який траплявся на моєму шляху. Я відмовився від одного з них із 14,5 млн доларів гонорару. Голлівудом поширилися чутки, що я зробив це, і вони сказали: “МакКонахі не блефує. Перестань надсилати йому романтичні комедії!” – пригадав актор.

Протягом майже 1,5 років МакКонахі не надходили пропозиції щодо ролей іншого плану. Він навіть готовий був змиритися з тим фактом, що більше ніколи не зніматиметься в Голлівуді.

Однак рішення відмовитися від ролей у романтичних комедіях зрештою стало початком нового витка кар’єри МакКонахі.

Він зіграв ролі в багатьох драмах, котрі отримали визнання критиків. Це зокрема, такі стрічки, як “Адвокат на лінкольні”, “Мад”, “Кілер Джо”, “Супер Майк”, “Інтерстеллар”.

А за роль у драмі “Далласький клуб покупців” (2013 року) МакКонахі був удостоєний низки нагород, у тому числі “Золотого глобуса”, премії Гільдії кіноакторів США і першого в кар’єрі “Оскара”.