В американських ЗМІ помітили, що у відносинах між Україною і Росією спостерігається легке потепління.

Про це пише американське видання The New York Times.

“Обмін дався дорогою ціною: щоб отримати своїх в’язнів, Україна звільнила колишніх бійців спецпідрозділу” Беркут “, яких звинуватили в стрілянині по демонстрантах під час революції в країні в 2014 році, і цей крок піддався широкій критиці”, – сказано в статті.

При цьому наголошується, що політика Президента Володимира Зеленського привела до відновлення мирних переговорів з Росією і договору про постачання російського природного газу до Європи.

Також повідомляється, що така політика спровокувала протести, оскільки критики Зеленського вважають її поступкою вимогам Росії.

Нагадаємо, 29 грудня в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” були звільнені 76 українців. Пізніше Служба безпеки України оприлюднила повний список 76 українців, які сьогодні були звільнені з полону бойовиків “ДНР/ЛНР”.

Відомо, що українська сторона передала бойовикам “ДНР/ЛНР” в рамках обміну утримуваними особами 127 осіб. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.