У катастрофі українського літака Boeing 737 в Ірані простежується російський слід, оскільки лайнер був збитий ракетою з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу "Тор".

Про це заявив на брифінгу у Вашингтоні посол України в США Володимир Єльченко, повідомляє “Голос Америки”.

Він наголосив, що після завершення розслідування на місці трагедії і повернення тіл загиблих Україна повинна вимагати покарання всіх причетних, і не виключено, – що і Росії, яка продала Ірану ракетний комплекс.

“Другий етап – це створення міжнародної експертної комісії, яка повинна негайно розпочати свою роботу, тому що там є дуже багато складових у цій трагедії, в тому числі і черговий російський слід у вигляді цього комплексу “Тор”. Як кажуть фахівці, саме з нього була випущена та ракета або ракети, які збили наш літак. Це, можливо, питання більш далекої перспективи. Але ми повинні говорити про певну міжнародну відповідальність тих людей і тих компаній, які займаються такими продажами”, – наголосив Єльченко.

Розслідування трагедії українського літака в Ірані: Єльченко заявив, що після завершення розслідування на місці трагедії та повернення тіл загиблих – Україна має вимагати покарання усіх причетних, і не виключено – Росії, яка продала Ірану ракету pic.twitter.com/vCJahnCJF4 — Голоc Амepики (@chastime) January 14, 2020

Посол уточнив, що мова йде про “дві складові” відповідальності за збитий лайнер.

“Ми говоримо про дві частини відповідальності, дві складові. Перша – це відповідальність тих осіб, які віддавали наказ і стріляли ракетою, а також, можливо, і тих, хто поставляв ці ракети. А друга частина – це відповідальність Ірану як держави, міжнародно правова відповідальність”, – наголосив дипломат, якого цитує агентство “Укрінформ”.

Єльченко також повідомив, що українська сторона знаходиться в постійному контакті з іншими державами, в тому числі США як країною-виробником літаків Boeing.

“Сьогодні у мене буде чергова зустріч з керівництвом компанії Boeing, які запропонували свої послуги й повну підтримку в розслідуванні. Оскільки на сьогодні є інформація, що Україна отримає певний доступ до чорних скриньок, то, напевно, в подальшому ми будемо робити це спільно з фахівцями Boeing”, – зазначив дипломат.

Він додав, що представники авіавиробника обов’язково увійдуть до складу міжнародної комісії, яка створюється.