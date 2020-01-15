Про це заявив на брифінгу у Вашингтоні посол України в США Володимир Єльченко, повідомляє “Голос Америки”.
Він наголосив, що після завершення розслідування на місці трагедії і повернення тіл загиблих Україна повинна вимагати покарання всіх причетних, і не виключено, – що і Росії, яка продала Ірану ракетний комплекс.
“Другий етап – це створення міжнародної експертної комісії, яка повинна негайно розпочати свою роботу, тому що там є дуже багато складових у цій трагедії, в тому числі і черговий російський слід у вигляді цього комплексу “Тор”. Як кажуть фахівці, саме з нього була випущена та ракета або ракети, які збили наш літак. Це, можливо, питання більш далекої перспективи. Але ми повинні говорити про певну міжнародну відповідальність тих людей і тих компаній, які займаються такими продажами”, – наголосив Єльченко.
Розслідування трагедії українського літака в Ірані: Єльченко заявив, що після завершення розслідування на місці трагедії та повернення тіл загиблих – Україна має вимагати покарання усіх причетних, і не виключено – Росії, яка продала Ірану ракету pic.twitter.com/vCJahnCJF4
— Голоc Амepики (@chastime) January 14, 2020
Посол уточнив, що мова йде про “дві складові” відповідальності за збитий лайнер.
“Ми говоримо про дві частини відповідальності, дві складові. Перша – це відповідальність тих осіб, які віддавали наказ і стріляли ракетою, а також, можливо, і тих, хто поставляв ці ракети. А друга частина – це відповідальність Ірану як держави, міжнародно правова відповідальність”, – наголосив дипломат, якого цитує агентство “Укрінформ”.
Єльченко також повідомив, що українська сторона знаходиться в постійному контакті з іншими державами, в тому числі США як країною-виробником літаків Boeing.
“Сьогодні у мене буде чергова зустріч з керівництвом компанії Boeing, які запропонували свої послуги й повну підтримку в розслідуванні. Оскільки на сьогодні є інформація, що Україна отримає певний доступ до чорних скриньок, то, напевно, в подальшому ми будемо робити це спільно з фахівцями Boeing”, – зазначив дипломат.
Він додав, що представники авіавиробника обов’язково увійдуть до складу міжнародної комісії, яка створюється.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті катастрофи Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців.
- 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
- Президент України Володимир Зеленський увечері 11 січня провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані з приводу літака МАУ. Рухані висловив співчуття українському народу і сім’ям загиблих. Він також вибачився від імені Ірану за трагедію.
- В Ірані заарештували декількох людей, причетних до катастрофи українського літака Boeing-737 авіакомпанії МАУ під Тегераном.