Міжнародні резерви України в березні скоротилися на 7,8 % і на 1 квітня 2020 року становили 24,924 млрд доларів США (в еквіваленті).

Про це поінформували в прес-службі Національного банку України.

Відтак, резерви скоротилися на 2,118 млрд доларів (станом на початок березня вони становили 27,042 млрд доларів).

“Після зростання у січні-лютому в березні вони зменшилися на 7,8 % і повернулися до рівня, близького до показників початку року”, – сказано в повідомленні.

Як наголосили в НБУ, ключовою причиною скорочення резервів протягом березня є значні обсяги валютних інтервенцій, спрямовані на “згладжування надмірних курсових коливань через ажіотажний попит на валюту з боку бізнесу та населення”.

“Чистий продаж валюти Національним банком у березні досягнув 2 189,6 млн доларів США (2,189 млрд доларів, – ред.). Ці інтервенції дали змогу задовольнити попит бізнесу та громадян. Наприкінці місяця ситуація на валютному ринку нормалізувалася, а Національний банк навіть повернувся до інтервенцій із купівлі валюти. Загалом НБУ продав 2 453,6 млн доларів США, а купив – 264,0 млн доларів США”, – зазначається в повідомленні регулятора.

На становище міжнародних резервів України також вплинули операції Уряду з управління державним боргом.

Так, на обслуговування і погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті було направлено $ 1,124 млрд в еквіваленті, з яких $ 536,7 млн було сплачено за облігаціями зовнішньої державної позики, $ 409,3 млн – за зобов’язаннями Уряду та НБУ на користь Міжнародного валютного фонду, а залишок – за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами і міжнародними фінансовими організаціями.

Ці витрати були врівноважені новими внутрішніми запозиченнями в розмірі 873,2 млн доларів і 276,9 млн євро.

Зараз обсяг міжнародних резервів покриває 3,7 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України і поточних операцій Уряду та НБУ.

ДОВІДКА. Міжнародні резерви – високоліквідні активи Національного банку України в іноземній валюті та золоті, які використовуються для проведення валютних інтервенцій та забезпечення платежів органів державної влади.