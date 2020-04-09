Міжнародні військові навчання, які повинні були пройти в Україні, перенесли через коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Генштаб ЗСУ в Facebook.

“Заходи багатонаціональної колективної підготовки на території України за участю підрозділів ЗСУ, передбачені указом Президента України від 04.02.2020 “Про План проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних сил України на території України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України на 2020 рік та про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях”, з введенням обмежувальних заходів щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 – перенесені”, – сказано в повідомленні.

При цьому також були на невизначений термін перенесені ротації військового персоналу, який виконує завдання у міжнародних операціях.

У той же час підготовка для проведення наступних ротацій українського контингенту в Республіці Сербія, Косово і Демократичній Республіці Конго залишається без змін.

Також, за інформацією Генштабу, в даний момент розглядається питання про те, щоб повернути в Україну 8 військових і одну собаку ЗСУ, які виконують завдання в Ісламській Республіці Афганістан.